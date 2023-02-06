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Концепцию приняли на съезде Ассоциации КМНС Камчатского края. Фото пресс-службы правительства региона

В концепции развития КМНС Камчатки учли вопросы рыбалки

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края приняла региональную концепцию развития КМНС. Отмечено, что для повышения социальной роли общин разработана методика дифференцированного распределения водных биоресурсов.

Концепцию приняли на съезде организации. «В этом документе отражен перечень механизмов, каким образом мы будем приходить к социально-экономическому развитию, поддерживать наши народы, в документы будут затронуты самые различные аспекты», — подчеркнул председатель ассоциации КМНС Андрей Метелица. Он добавил, что реализовываться концепция будет в тесном взаимодействии с органами власти.

«Разработчики концепции ставят перед собой несколько задач. Это сохранение исконной среды обитания и традиционного природопользования, модернизация традиционной хозяйственной деятельности, повышение качества жизни до среднероссийского уровня, создание условий для улучшения демографических показателей, повышение доступа к образовательным услугам с учетом этнокультурных особенностей коренных малочисленных народов, сохранение культурного наследия и содействие развитию общин и других форм самоуправления коренных малочисленных народов. Добиться этого Ассоциация КМНС планирует к 2030 году в три этапа», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

Отмечено также, что одна из основных задач концепции — стирание административных границ между едиными этносами КМНС и объединение всех представителей народов России, проживающих в регионе.

Сейчас в крае проживают восемь коренных малочисленных народов (алюторцы, алеуты, ительмены, камчадалы, коряки, чукчи, эвены и эскимосы), а также другие представители КМНС.

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Fishnews

  • Концепцию приняли на съезде Ассоциации КМНС Камчатского края. Фото пресс-службы правительства региона
  • Концепцию приняли на съезде Ассоциации КМНС Камчатского края. Фото пресс-службы правительства региона
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