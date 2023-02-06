Для реестра земель сельхозназначения приготовили правила

В России продолжается работа над формированием реестра земель сельскохозяйственного назначения — в том числе под аквакультуру. Утвержден порядок ведения этого государственного информационного ресурса.

Правила утверждены постановлением правительства от 2 февраля 2023 г. № 154. Реестр будет содержать полный объем достоверных систематизированных сведений о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения, о расположенных там участках и зданиях, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

«По сути, этот ресурс станет инструментом оценки состояния земель для сельскохозяйственного производства. Он позволит быстрее находить возможности для новых агропроектов, в том числе по наращиванию производства продовольствия», — отметили в пресс-службе.

Предоставлять сведения для внесения в реестр будут организации, подведомственные Минсельхозу, органы власти, а также госкорпорация «Роскосмос». Реестр в том числе будет регулярно пополняться информацией в ходе мониторинга земель сельхозназначения.

Собственники, арендаторы земельных участков, землепользователи и землевладельцы смогут получать сведения о своих участках из реестра бесплатно — через портал госуслуг.

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