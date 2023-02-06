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Выборгский судостроительный завод передал компании «Атлантрыбфлот» траулер «Дмитрий Кожарский». Фото пресс-службы Росрыболовства

Рыболовецкий флот пополнился еще одним новым траулером

Выборгский судостроительный завод передал компании «Атлантрыбфлот» (входит в группу «ФОР») траулер «Дмитрий Кожарский». Судно проекта КМТ02.02 построено в рамках программы инвестиционных квот.

Перед подписанием приемного акта траулер успешно прошел ходовые испытания, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Судно было заложено на ВСЗ 1 ноября 2018 г.

«Дмитрий Кожарский» предназначен для добычи донных пород рыб. На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 105 тонн рыбы в сутки, производства консервов из печени трески до 4000 банок в сутки, рыбной муки до 7,9 тонны в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции емкостью до 2375 куб. м», — рассказали в федеральном агентстве.

ФАР приводит основные характеристики судна: длина — 80,4 м, ширина — 15,4 м, осадка — 6,51 м, водоизмещение — 5563 тонны, валовая вместимость — 3755 тонн.

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  • Выборгский судостроительный завод передал компании «Атлантрыбфлот» траулер «Дмитрий Кожарский». Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Судно построено в рамках программы инвестквот. Фото пресс-службы Росрыболовства
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