Уловы хамсы исследуют ученые

Сотрудники АзНИИРХ ведут мониторинг промысла азовской хамсы в Черном море на двух судах. Специалисты изучают распределение и поведение рыбы во время зимовальной миграции, получают данные об уловах на усилие и структуре траловых уловов.

Работы ведутся на СРТМ «Виноградное» и СЧС «Капитан Горбенко». Мониторинг охватывает акваторию от мыса Такиль до мыса Идокопас. Исследования стартовали 12 января, их планируется завершить 2 марта, рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Кроме того, с 31 января по 1 февраля на «Капитане Горбенко» был проведен мониторинг промысла тюльки в Азовском море — для изучения ее распределения и сбора данных об уловах на усилие. Также исследовались приловы осетровых рыб и камбалы-калкан.

Ученые уже обследовали 25 тралений, измерили более 1000 экземпляров хамсы и 500 тюлек. Сто особей подвергли полному биологическому анализу, включающему измерение длины и веса, определение пола рыбы, жирности, стадии зрелости. В черноморских уловах преобладала хамса длиной 80-100 мм, а в азовских — тюлька длиной 30-55 мм.

Мониторинг продолжает наблюдения, проведенные на промысле хамсы в Черном море в октябре-декабре. Тогда были получены данные о сроках и интенсивности осеннего миграционного хода азовской хамсы.

Собранные в экспедициях данные будут использованы учеными для прогнозирования состояния запасов хамсы и тюльки и расчета рекомендованных объемов их добычи.

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