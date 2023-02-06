Муксуна хотят сохранить с помощью такс

Министерство сельского хозяйства предлагает в 19 раз увеличить таксу для расчета ущерба, причиняемого незаконным выловом муксуна. Ресурсы этой рыбы в Обь-Иртышском бассейне стремительно сокращаются.

Правительство может предусмотреть новую таксу для расчета размера ущерба, причиненного запасам муксуна — такое постановление предложил Минсельхоз.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается повысить базу для исчисления по муксуну с 3 640 до 70 083 рублей за экземпляр. Такое увеличение, считают в ведомстве, поможет в сохранении этого вида сиговых.

Решение объясняется низкой численностью популяции муксуна Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна, быстрыми темпами сокращения его ресурсов в результате незаконного лова и нарушения среды обитания.

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