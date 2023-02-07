Ученые Марокко и Мавритании усилят сотрудничество в «рыбной» сфере

Королевство Марокко и Исламская Республика Мавритания подписали протокол о сотрудничестве в области рыбохозяйственных исследований. Предусматривается совместное совершенствование оценки запасов и проведение биоэкологических изысканий.

Церемонию подписания провели министр сельского хозяйства и рыболовства Марокко Мохаммед Садики и министр рыболовства и морской экономики Мавритании Мохамед Абидин Майиф на международной отраслевой выставке Salon Halieutis в Агадире.

Документ предусматривает развитие сотрудничества между марокканским Национальным институтом рыболовных исследований (INRH) и Мавританским институтом океанографических исследований и рыболовства (IMROP), сообщает корреспондент Fishnews. Подписи под протоколом поставили директор INRH Фарадж Абдель Малек и его коллега из IMROP Хафедх Едживен. Таким образом, они утвердили выполнение обязательств, ранее прописанных в соглашении о сотрудничестве в области научных исследований от 2022 г.

Как пишет марокканское англоязычное издание Morocco World News, ключевыми областями двустороннего научного взаимодействия должны стать биоразнообразие, экология среды обитания, климатические и антропогенные нарушения.

Кроме того, стороны намерены работать над согласованием методов сбора и обработки информации, а также исследовать общие проблемы в области аквакультуры.

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