Подозрительных раков вернули в Казахстан

В Алтайском крае пресекли попытку незаконного ввоза 600 кг живых раков из Казахстана. Дата выработки на коробках с товаром не соответствовала указанной в ветеринарном сертификате.

Нарушение выявили специалисты территориального управления Россельхознадзора в рамках межведомственного взаимодействия с таможней и пограничным управлением ФСБ России.

«В Третьяковском районе Алтайского края при проведении документарного контроля и досмотре грузовых автомобилей установлено, что дата выработки на маркировке коробок с раками не соответствует датам, указанным в представленном ветеринарном сертификате Таможенного союза. Сертификат признан недействительным», — рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В соответствии с требованиями положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе ЕАЭС, подконтрольный груз не допущен к ввозу на территорию России и возвращен по месту отправки.

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