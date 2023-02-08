«Сахалинский лед» открыл регистрацию участников

Зарегистрировать команду для участия в традиционных соревнованиях по подледной рыбалке «Сахалинский лед» (0+) можно через сайт и по телефону. В этом году состязания пройдут 23 февраля.

На Сахалине продолжают готовиться к традиционным состязаниям по подледному лову наваги. Соревнования среди поклонников рыбалки пройдут 23 февраля на река Найба, в Долинском районе, сообщает корреспондент Fishnews.

Зарегистрировать команду можно несколькими способами. Заявки принимаются в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по местному времени по телефону: 8 (4242) 722-576 и на сайте https://sakhice.ru/. Прием заявок на сайте завершится в 19:00 22 февраля. 23 февраля можно будет подать заявку в зоне регистрации с 7:30 до 9:30.

После прибытия на место соревнований также нужно будет зарегистрироваться в судейской коллегии.

Участников ждут уже полюбившиеся командные соревнования и рыбацкий биатлон. Регламент размещен на сайте «Сахалинского льда».

Организаторы обещают множество призов и подарков, яркую развлекательную программу для всех гостей праздника.

Фоторепортаж с прошлых соревнований можно посмотреть здесь.

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