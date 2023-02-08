В России открыли новый вид рачков

На территории заповедника «Утриш» в Краснодарском крае выявили новый, ранее неизвестный мировой науке, вид ракообразных. Открытие сделали специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова.

Рачка назвали в честь заповедника — инфаргус утришенсис (Niphargus utrishensis Marin et Palatov sp.n.), сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды России.

На особо охраняемой природной территории были обследованы пресноводные беспозвоночные в озерах, ручьях, колодцах и выходах воды между слоями горных пород в расщелинах и на побережье. Специалисты выявили около 12 видов, эндемичных для Кавказа. Для идентификации рачков производились морфологические сравнения, выявлялся штрих-код ДНК.

Как отметил руководитель экспедиции, кандидат биологических наук Иван Марин, эти животные заселили нынешние места обитания не менее 5 млн лет назад — в конце миоцена.

«Мы считаем, что современное распространение видов определяется скорее «ростом» кавказских прибрежных горных хребтов и фрагментацией карста, происходящими последние 2-3 млн лет. В связи с тем, что эти животные не способны к активному расселению, эти уникальные древние генетические линии (виды) и их биотопы — подземные водные среды обитания – нуждаются в особой защите», — обратил внимание Иван Марин.

Участники экспедиции считают, что серьезную угрозу для уникальных ракообразных сегодня представляет истощение подземных вод.

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