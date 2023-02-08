Россельхозбанк поучаствует в строительстве новых мощностей для рыбной отрасли

Уставный капитал Россельхозбанка увеличили более чем до 522 млрд рублей. В РСХБ отмечают, что готовы участвовать в проектах по развитию рыбной промышленности, в том числе в рамках программы квот под инвестиции.

Уставный капитал Россельхозбанка увеличили для поддержки финансовой стабильности сельхозтоваропроизводителей и повышения финансирования экспортеров продукции АПК. Докапитализация позволит увеличить объемы поддержки агропрома.

Банк готов продолжат финансирование проектов в рыбной отрасли. Еще до принятия изменений федерального закона о рыболовстве, предусматривающих второй этап инвестиционных квот и крабовых аукционов, — когда такие нововведения только готовились, потенциальные участники торгов уже интересовались условиями и возможностями финансового обеспечения, рассказал Fishnews руководитель Приморского регионального филиала РСХБ Алексей Степуро. Он отметил, что банк участвовал в работе и на первом этапе программы.

«Партнерство с предприятий рыбной промышленности остается для нас одним из приоритетов. Мы наращиваем отраслевые компетенции и готовы предложить комфортные условиях финансирования», — подчеркнул глава филиала.

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АО «Россельхозбанк»

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