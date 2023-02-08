Карелия видит перспективу в сочетании марикультуры и туризма

Предприятия Республики Карелия осваивают технологии выращивания мидий, а также добычи и переработки бурых водорослей в Белом море. При этом агротуризм рассматривается как дополнительный источник дохода.

Разведением мидий в Белом море занимаются два хозяйства — резидента Арктической зоны, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Карелии. Отмечается, что, несмотря на сложности из-за длительного ледостава, чистота вод у побережья оптимальна дляроста моллюсков.

Один из резидентов с 2021 г. реализует в Лоухском районе проект аквакультурного и туристического кластера. Предполагается создание сертифицированной фермы по выращиванию мидий и экокурорта в поселке Чупа. Уже вложено 32 млн рублей. В 2023 г. ожидается первый урожай мидий: от 10 до 20 тонн.

Во второе хозяйство инвестировано более 3 млн рублей. Частично приобретено необходимое оборудование, высажена молодь моллюсков. С ресторанами Петрозаводска заключены контракты на поставку урожая, который предполагается снять в этом году.

«Уже в этом году планируются первые достаточно большие объемы продукции. Урожай созрел на наших морских нивах. Но самое интересное, что у нас будут выращивать не только саму аквакультуру. Посещение подобных хозяйств очень востребовано с точки зрения морского туризма. Поэтому здесь мы развиваемся сразу по двум направлениям: производству пищевой продукции и так называемому агротуризму», — отметил глава республики Артур Парфенчиков.

Еще одна компания, ставшая в 2022 г. резидентом Арктической зоны, ориентирована на добычу и обработку бурых морских водорослей. В рамках проекта приобрели лодки и оборудование для их просушки. Резиденту предоставлен земельный участок. По итогам 2022 г. предприятие добыло 122 тонны водорослей.

Для расширения сотрудничества с инвестором в этом году планируется заключить концессионное соглашение на строительство производственного комплекса переработки и хранения продукции из водорослей. Стоимость проекта составит более 250 млн рублей. Планируется, что итогом его реализации станет налаженное производство пищевых продуктов из водорослей в Карелии.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews