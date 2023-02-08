Акватории под Костромой готовы для промысла

В Костромской области объявлен конкурс на четыре участка для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 16 марта — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — областной департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, два рыболовных участка расположены на реке Ветлуге в границах Шарьинского района, еще два — на озере Чухломском в одноименном районе.

Площадь речных РЛУ — 82 и 205 га. Объекты промысла— лещ, щука, судак, сазан, сом, плотва, язь, густера, окунь. Площадь озерных участков составляет 2,16 тыс. и 2,7 тыс. га. Там предусмотрен вылов леща, щуки, судака, сазана, сома, плотвы, карася, окуня.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата. Стартовые цены для речных участков — 12,5 тыс. и 31,2 тыс. рублей, для озерных — 329,2 тыс. и 411,5 тыс. рублей. Остальные критерии оценки — средневзвешенные показатели освоения лимитов претендентами за последние четыре года, показатели среднесуточного объема производства за этот срок, а также средняя численность работников, трудящихся у участника конкурса в течение четырех лет. Участки предоставляются на 20 лет.

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