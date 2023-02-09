Регулированию лососевой путины хотят добавить оперативности

При подготовке к лососевой путине в Хабаровском крае особое внимание уделят вопросам передачи комиссии по добыче анадромных рыб максимальных полномочий по оперативному регулированию промысла.

Подготовку стратегии промысла тихоокеанских лососей и гольцов в Хабаровском крае обсудили на совещании с руководством ВНИРО. «Особое внимание будет уделено проработке предложения по передаче анадромной комиссии максимальных полномочий по оперативному регулированию промысла», — сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Пока данные по возможному вылову на лососевый сезон — предварительные. Уточнить информацию о предстоящих подходах рыбы помогут генетические исследовнаия. Их данные будут представлены в марте на Ученом совете Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. По результатам работ планируется актуализировать показатели прогнозируемого вылова по Дальнему Востоку в целом и по Хабаровскому краю в частности.

На совещании отмечено, что меры по восстановлению популяции лососей на Амуре дают ощутимый эффект: в прошлом году путина завершилась с плюсом по вылову. Отмечены результаты закрытия промысла летней кеты в бассейне Амура для заполнения нерестилищ.

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