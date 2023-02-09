Сахалину и Курилам определили лимиты по вылову зубатки и гольцов

В Сахалинской области установили общие объемы добычи азиатской зубастой корюшки и гольцов для промышленного освоения и традиционного рыболовства коренных народов на 2023 г.

Лимиты утвердила региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб в соответствии с рекомендациями науки, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно протоколу заседания, в Западно-Сахалинской подзоне и подзоне Приморье промышленники и КМНС смогут добыть в совокупности 65,7 тонны азиатской зубастой корюшки, в Восточно-Сахалинской подзоне — 813,7 тонны, в Южно-Курильской зоне — 22 тонны и в Северо-Охотоморской подзоне — 50 тонн.

Общие лимиты гольцов для промысловиков и традиционного рыболовства следующие: подзона Приморье — 38 тонн, Западно-Сахалинская подзона — 31,9 тонны, Восточно-Сахалинская подзона —169,9 тонны, Камчатско-Курильская подзона —10 тонн, Северо-Курильская зона — 5 тонн, Южно-Курильская зона — 120 тонн, Северо-Охотоморская подзона — 5 тонн.

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