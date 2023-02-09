Участки в Приамурье ждут аквафермеров

В Амурской области на аукцион выставили три рыбоводных участка — на озерах и реке. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 марта.

Аукцион организует Амурское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации торгов, два озерных участка находятся в Михайловском и Белогорском районах, один расположен на реке в Бурейском районе.

Площадь РВУ — 1 га, 1,3 га и 13 га. Их начальные цены — 800 рублей, 1040 рублей и 10,4 тыс. рублей. Участки на озерах предназначены как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры, речной — только для индустриальной.

Торги планируется провести 20 марта в Хабаровске. С победителями заключат договоры на 25 лет.

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