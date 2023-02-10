Отечественный вылов держится в плюсе

К 9 февраля российские предприятия добыли 465,7 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Это на 4,7%, или на 21 тыс. тонн, выше уровня предыдущего года.

В Дальневосточном бассейне освоено почти 385 тыс. тонн — на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На промысле минтая добыто 287,4 тыс. тонн (+27,3 тыс. тонн), трески поймали 13,7 тыс. тонн, сельди — 57,9 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне вылов вырос на 6% к уровню 2022 г. и достиг 36,3 тыс. тонн. Трески добыто 22,3 тыс. тонн, пикши — 11,8 тыс. тонн.

В Западном бассейне рыбаки освоили 11,4 тыс. тонн, на 34% больше, чем на аналогичную дату предыдущего года. Вылов шпрота вырос на 2,1 тыс. тонн, до 7,5 тыс. тонн, балтийской сельди — на 0,8 тыс. тонн, до 3,1 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне добыто 4,8 тыс. тонн ВБР, в Волжско-Каспийском — почти 7 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда наловили в общей сложности 21,5 тыс. тонн.

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