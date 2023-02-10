Промысловикам Якутии предлагают квоты ценных рыб

Доли квот на добычу ценных рыб в бассейнах якутских рек — Яна, Лена, Колыма, Индигирка и Алазея — разыграют на открытом аукционе. Заявки принимаются до 15 марта.

Торги организует Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, всего разыгрывается 21 доля квот. Промысловые объекты — ряпушка, сиг, чир, пелядь, муксун, нельма.

Стартовые цены лотов составляют от 850 рублей до 161 тыс. рублей. Торги предполагается провести 6 апреля в Якутске. Сроки закрепления квот — до 31 декабря 2033 г. (для 20 долей) и 15 лет (для одной доли).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews