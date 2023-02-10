Для старта в АПК приготовили цифровой сервис

На платформе «Свое фермерство» от Россельхозбанка появился новый раздел для начинающих агропредпринимателей — «Бизнес с нуля». Планируется, что скоро он пополнится блоком информации и по рыбоводству.

Раздел «Бизнес с нуля» в Россельхозбанке называют агрегатором ключевой информации, необходимой для запуска собственной фермы. На платформе уже представлены все данные по основным направлениям птицеводства. По каждому направлению пользователю доступны сведения по организации бизнеса, основных расходах и потенциальных источниках финансирования, принципах содержания птицы и ухода за ней, нюансы откорма и ветеринарного контроля, а также примеры реальных бизнес-планов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе РСХБ, раздел напрямую интегрирован с В2В-маркетплейсом «Свое фермерство». Это позволяет в рамках одной платформы подобрать товары, необходимые для запуска бизнеса, заказать комбикорма, оборудование для фермы и многое другое.

В «Бизнес с нуля» также интегрирован один из самых популярных сервисов экосистемы — «Ветеринар онлайн». Он поможет начинающим фермерам закрыть вопросы ветеринарного сопровождения без привлечения штатного ветеринара, то есть сэкономив время и расходы.

«Наш новый раздел «Бизнес с нуля» объединил в себе все необходимое для всестороннего изучения вопроса и принятия решения о старте бизнеса. Мы постарались собрать в рамках одной платформы все, чтобы минимизировать трудозатраты начинающего фермера и максимально подготовить его к успешному старту в агробизнесе: экспертную информацию, бизнес-расчеты, необходимые товары», — отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

По ее словам, совсем скоро раздел пополнится информацией для начинающих животноводов, рыбоводов, пчеловодов и по другим сельскохозяйственным направлениям.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

АО «Россельхозбанк»

На правах рекламы