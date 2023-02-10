Вологодчина просит убрать новое ограничение по судаку

Департамент сельского хозяйства Вологодской области предлагает отменить запрет на вылов судака в Рыбинском водохранилище с 1 февраля по 1 июля. Такое ограничение предусматривает новая редакция бассейновых правил рыболовства.

Напомним, обновленные правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна вышли осенью и вступят в силу с 1 марта. По некоторым позициям документ существенно отличается от предыдущей редакции, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Вологодской области.

Так, для пользователей водных биоресурсов в Череповецком районе (на Рыбинском водохранилище) вводятся дополнительные ограничения, в частности, запрет на добычу судака с 1 февраля по 1 июля. Это касается как промысловых организаций, так и рыболовов-любителей, отметили в пресс-службе.

Региональный департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов направил в Московско-Окское теруправление Росрыболовства инициативу по внесению изменений в правила. В том числе по отмене запрета на вылов судака в Рыбинском водохранилище в период с 1 февраля по 1 июля. Предлагается установить запрет на его добычу только в период нереста — с 15 апреля по 15 июня. Также, по мнению департамента, нужно ввести величину прилова мелкоразмерного судака для промысловиков — на уровне 10% от улова.

Предложения от Вологодской области обсудили на очередном заседании рабочей группы при теруправлении 8 февраля. В итоге принято решение направить инициативу для рассмотрения на ученом совете Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«Считаем, что необходимо учитывать интересы жителей, проживающих на побережье Рыбинского водохранилища и рыбаков промыслового лова и дать возможность ловить судака в зимний период времени года с соблюдением установленной суточной нормы вылова и установленных квот», — подчеркнул начальник департамента Сергей Поромонов. Он обещал, что вопрос остается на контроле у ведомства.

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