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Улов корюшки. Фото пресс-службы КамчатНИРО

На Камчатке специалисты изучили ситуацию с корюшкой — любимицей рыболовов

КамчатНИРО провел первую в текущем году зимнюю экспедицию по изучению биологического состояния и запасов азиатской зубастой корюшки. Специалисты работали на озере Нерпичье — одном из крупнейших нагульно-нерестовых водоемов этой рыбы в крае.

Современные масштабы нерегулируемого любительского рыболовства корюшки сопоставимы с промышленным изъятием, отмечают в Камчатском филиале ВНИРО. Ежегодно специалисты проводят биологический мониторинг наиболее высокочисленных популяций корюшки. К ним относится и запас, воспроизводящийся в бассейне озера Нерпичье.

Озеро Нерпичье — солоноватоводное озеро лагунного типа, расположенное на восточном побережье Камчатки в нижнем течении реки Камчатка, возле поселка Усть-Камчатск. Во второй половине декабря в озеро начинают заходить на нагул созревающие рыбы. Нагульные миграции продолжаются в течение всей зимы и первой половины весны. В апреле-мае корюшка нерестится. Именно в зимне-весенний период, когда в озерах формируются значительные нагульные скопления, здесь ведется массовый подледный любительский лов.

Исследователи отметили, что в январе корюшка активно ловилась в юго-западной части Нерпичьего от мыса Погодный до мыса Каменистый. В акватории непосредственно вблизи Усть-Камчатска она отсутствовала. Активный клев начинался с рассветом и продолжался до трех часов дня — приблизительно 20–40 экземпляров в час. К вечеру интенсивность лова снижалась до 3–7 экземпляров в час, рассказали Fishnews в филиале.

В этом году в Нерпичье заходило высокочисленное поколение корюшки. В 2011–2022 гг. суточные уловы на человека варьировались в пределах 40–110 экземпляров. В 2023 г. добывалось 200 экземпляров.

По размерным характеристикам основу уловов составили рыбы длиной от 21 до 25 см (75%). Это близко к среднемноголетним показателям, что говорит о стабильности биологического состояния популяции корюшки Нерпичьего, обратили внимание специалисты.

Тихоокеанская сельдь (озерная форма), которая также совершает в озеро массовые нагульные миграции в зимне-весенний период, в январе 2023 г. в контрольных уловах не отмечена.

«Наиболее вероятно, что основные нагульные скопления сельди либо были сконцентрированы на больших глубинах, либо вышли в Камчатский залив. Об этом свидетельствует то факт, что активный лов вида был отмечен рыбаками-любителями в декабре 2022 года. Ожидается, что подходы сельди в озеро Нерпичье традиционно будут наблюдаться в марте», - рассказали в пресс-службе.

В целом нынешний зимний сезон — максимально благоприятный для любительского рыболовства за последние 10 лет. По наблюдениям специалистов КамчатНИРО, ежедневно подледный лов вели порядка 85–115 человек, при этом уловы оставались достаточно высокими на протяжении всего периода контрольного лова.

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