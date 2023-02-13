ТОР «Столица Арктики» расширили для большого логистического проекта

На новых участках территории опережающего развития «Столица Арктики» будет построен контейнерный терминал для международных транзитных морских грузоперевозок. Работы планируется закончить до 2026 г.

Правительство решило расширить территорию опережающего развития «Столица Арктики» в Мурманской области. Такое постановление подписано 8 февраля.

«На новых участках ТОР будет построен контейнерный терминал для международных транзитных морских грузоперевозок. Там будет осуществляться перевалка грузов на суда ледового класса, которые могут работать на трассах Северного морского пути. Работы по созданию логистического комплекса планируется завершить до 2026 года», — сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что ТОР расширена для реализации проекта «Строительство Западного транспортно-логистического узла» и возведение терминала предполагается в Кольском районе.

Реализация проекта должна привлечь 46,4 млрд рублей частных инвестиций, а также обеспечить создание более 700 новых рабочих мест.

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