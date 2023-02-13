Озера Зауралья разыграют на торгах

В Курганской области запланирован аукцион на право пользования шестью озерными участками для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 22 марта.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки находятся в Юргамышском, Петуховском, Макушинском и Частоозерском муниципальном округе. Площадь РВУ составляет от 40 до 118 га.

Стартовые цены лотов — от 32 тыс. до 95 тыс. рублей. Торги предполагается провести 30 марта в Тюмени. Участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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