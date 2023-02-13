Ученые выдадут экопаспорта рекам и озерам Астрахани

Малые реки и водоемы Астрахани получат экологические паспорта. В дальнейшем планируется расширить географию исследований, охватив водные объекты по всей области.

Проект реализуют молодые ученые института рыбного хозяйства, биологии и природопользования Астраханского государственного технического университета. В результате комплексных исследований студенты планируют создать экологические паспорта рек и водоемов региона.

Мониторинг крупных водных объектов в Астраханской области проводится ежегодно. Однако, как рассказали Fishnews в пресс-службе АГТУ, состояние малых рек, несмотря на их значение и серьезную антропогенную нагрузку, игнорируется. Последствия такого подхода могу быть опасны и необратимы, подчеркивают специалисты.

Итогом работы ученых станут паспорта водоемов по каждому исследованному объекту. Документ будет включать краткое описание результатов и объективную оценку экологического состояния реки.

В институте считают, что это позволит продемонстрировать ситуацию населению, определить этнологию загрязнений, разработать пути решения проблемы и рекреационные мероприятия, а также проследить динамику гидротоксикантов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews