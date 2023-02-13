Перевозки рыбы из Приморья по железной дороге подросли

ДВЖД сообщает об увеличении перевозок рыбы по железной дороге из Приморского края в январе. Рост демонстрирует в том числе транспортировка рыбных грузов в контейнерах.

В январе по железной дороге из Приморского края отправилось 60,6 тыс. тонн рыбной продукции. Прибавка по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года составила 3,5%, рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной железной дороги. В контейнерах перевезено 39,5 тыс. тонн (+1,3%).

Основной объем рыбной продукции в январе отгружен в адрес грузополучателей Московской области (15,3 тыс. тонн), Урала (14,8 тыс. тонн) и Сибири (18,2 тыс. тонн).

На экспорт из Приморья по железной дороге в январе отправлено 6 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

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