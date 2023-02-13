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У побережья Кольского полуострова встречается все больше морских млекопитающих. Фото пресс-службы ПИНРО

К берегам Заполярья зачастили киты

В Мурманской области, у северного побережья Кольского полуострова, по сообщениям региональных СМИ, все чаще наблюдают китообразных. Ученые объясняют такую активность животных потеплением воды и давним запретом на их коммерческий промысел.

В первую очередь это относится к акватории Териберской губы (поселок Териберка), сообщили Fishnews в пресс-службе Полярного филиала ВНИРО (ПИНРО). Ученые называют две причины этого явления.

Во-первых, современное потепление вод Баренцева моря, сохраняющееся длительное время, способствовало существенному увеличению, улучшению и расширению спектра кормовых организмов, потребляемых китообразными. Поэтому они стали заходить сюда на откорм не только в традиционные сроки (в весенне-летний период), но и раньше, оставаясь в Териберской губе на более длительное время.

Во-вторых, в 1985 г. международное сообщество, включая СССР, ввело мораторий на коммерческий промысел китообразных. В достаточно благоприятных условиях выросло несколько поколений животных, которые не ожидают опасности от человека и его деятельности на море. При этом киты отличаются определенным любопытством, что приводит их на новые пути миграций и в новые районы обитания.

Наиболее часто у северного побережья Кольского полуострова встречаются малый полосатик и горбач, несколько реже — беломордый дельфин. Зачастую эти виды встречаются в местах откорма, совпадающих с участками любительского рыболовства. Также у побережья Мурмана можно встретить белуху и морскую свинью.

Ученые отмечают возрастающую на северном побережье Кольского полуострова туристическую активность с использованием плавсредств, производящих «шумовое загрязнение». От звука работающих двигателей китообразные могут терять пространственную ориентацию, поскольку очень плохо воспринимают и переносят внешние раздражители.

«В мировой практике, в частности в Исландии и Норвегии, выработаны и существуют определенные правила проведения наблюдений за китообразными как вид туризма. Подобные правила целесообразно разработать и у нас в стране, тем самым, позволив людям знакомиться с этими представителями морского животного мира с наименьшим риском как для китов, так и для человека», — подчеркнули в пресс-службе ПИНРО.

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