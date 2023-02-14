Российская рыба осваивает рынок Египта

Перечень российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, которые имеют право поставлять продукцию из водных биоресурсов в Египет, пополнили еще 34 экспортера.

Генеральная организация ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и мелиорации Египта расширила перечень утвержденных российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, право доступа на египетский рынок получили 34 российских организации по производству продукции из водных биоресурсов.

Таким образом, сейчас перечень экспортеров, которым разрешено поставлять рыбу и морепродукты на территорию Египта, насчитывает 89 рыбоперерабатывающих предприятий и судов. По информации Россельхознадзора, работа по пополнению перечня экспортерами РФ будет продолжена.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews