Камчатка составила годовой план по очистке от «подводного флота»

Власти Камчатки определились с планами по очистке акваторий от затонувших судов в 2023 г. В рамках программы «Генеральная уборка» в текущем году предполагают поднять порядка 30 единиц флота.

Часть объектов будет поднята силами коммерческих организаций, другая — при помощи государственных контрактов, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на слова заместителя председателя камчатского кабмина Сергея Миронова.

«В активной фазе находится программа «Генеральная уборка». В этом году планируем поднять порядка 30 судов. Они все определены, зафиксированы Росморречфлотом. Достаточно большая работа запланирована, поэтому необходимо оперативное межведомственное взаимодействие, в том числе по экологической составляющей, получению рыбохозяйственных характеристик и прочему. В целом, семь объектов у нас попадают под коммерческую привлекательность, шесть объектов под государственные контракты, соответственно часть объектов находится в процессе удаления уже сегодня», — рассказал Сергей Миронов.

Всего в Авачинской губе находилось 86 затонувших объектов, включая четыре объекта в акватории морского порта Петропавловск-Камчатский. С 2019 г. было поднято 35 затонувших судов, уточнили в пресс-службе.

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