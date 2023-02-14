В Заполярье вынесли приговор крабовым браконьерам

Двое жителей Мурманской области привлечены к уголовной ответственности за незаконный вылов камчатского краба. Суд назначил обоим браконьерам штрафы на общую сумму свыше 1 млн рублей.

Мужчины обвинялись в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с применением самоходного транспортного плавсредства группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, 11 апреля 2019 г. злоумышленники, используя ловушки и лодку с мотором, незаконно выловили камчатского краба в проливе Малый Олений Баренцева моря. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, составил около 100 тыс. рублей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчин заметили сотрудники пограничной службы. Браконьеры попытались скрыться, но вскоре были задержаны. Свою вину подсудимые отрицали.

Кольский районный суд признал фигурантов виновными и назначил им штрафы — 500 тыс. и 520 тыс. рублей. Также у одного из осужденных конфисковали лодку с мотором и другие орудия преступления.

Кроме того, полностью удовлетворен иск природоохранной прокуратуры о взыскании солидарно с подсудимых ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

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