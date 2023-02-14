Дагестанскому кутуму не хватает пользователей

В Республике Дагестан комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб установила лимит кутума на 2023 г. — 34 тонны. Резкое снижение добычи за последние годы объясняют сокращением количества действующих договоров пользования.

Лимит был установлен по рекомендации Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Дагестана.

«В комиссию поступило шесть заявлений на добычу кутума объемом 43 тонны. В 2022 году республике была выделена квота добычи кутума в объеме 33 тонны, в промышленном рыболовстве были задействованы 12 рыбодобывающих предприятий. Освоение кутума рыбодобывающими предприятиями составляет 88,8% от выделенного объема», — привел цифры председательствовавший на заседании премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он напомнил, что еще несколько лет назад лимиты добычи кутума составляли 80 тонн. О причинах резкого снижения рассказала представитель комитета по рыбному хозяйству Дагестана Хадижат Шамхалова, которая отметила, что лимит устанавливался в соответствии с количеством действующих договоров пользования.

«В 2017, 2018 и 2019 годах рыболовных участков было много, срок их ежегодно проходил, количество рыболовных участков уменьшалось, пользователей, которые могут ловить кутум, тоже становилось меньше. Поэтому лимиты и были снижены. Потому что на сегодняшний день 14 действующих рыболовных участков, и осуществлять вылов могут 14 пользователей», — констатировала Хадижат Шамхалова.

На заседании обратили внимание, что последние 10-15 лет можно охарактеризовать как относительно стабильно-удовлетворительные — вследствие мероприятий по искусственному воспроизводству и рыбоохране. По данным Терско-Каспийского филиала Главрыбвода, в 2022 г. в рамках выполнения госзадания выпущено 12,4 млн экземпляров молоди кутума.

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