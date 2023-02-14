Нелегальная рыба прибывает белорусскими дорогами

Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставок мороженого лосося неизвестного происхождения. Отмечено, что рыба была ввезена в РФ в январе под видом продукции Фарерских островов через территорию Белоруссии.

«Однако Государственная служба по продовольствию и ветеринарии Фарерских островов не подтвердила факты оформления документов, сопровождающих данную партию рыбопродукции», — рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

О незаконных поставках сообщили компетентному в области ветеринарии ведомству Белоруссии и министру по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии.

«Служба также адресовала белорусским коллегам просьбу прекратить оформление в адреса российских получателей ветеринарных сертификатов на рыбопродукцию, поступающей на территорию республики с предприятий третьих стран, участвующих в нелегальных схемах поставок рыбной продукции», — добавили в Россельхознадзоре.

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