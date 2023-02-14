Прокуратура помогла прикрыть продажу электроудочек в интернете

Сотрудники прокуратуры Чеченской Республики выявили 50 интернет-страниц, содержащих сведения о добыче рыбы при помощи электротока. Доступ к этим ресурсам заблокирован по решению суда.

На сайтах размещались контактные данные, позволяющие посетителям приобрести электроудочки, а также информация о способах ловли этим запрещенным орудием, рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры. В надзорном ведомстве отметили, что доставка электроудочек предлагалась в любой регион России.

В суд направили 50 заявлений о признании информации запрещенной к распространению.

Иски прокуроров были рассмотрены и удовлетворены. Решения направлены в управление Роскомнадзора по Чеченской Республике и исполнены.

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