На «Сахалинский лед» собирается народ

Заявки на участие в фестивале «Сахалинский лед» подали уже 120 команд. В этом году рыболовы-любители встретятся на льду реки Найба 23 февраля.

Подать заявку дистанционно можно до 19:00 22 февраля двумя способами: на сайте https://sakhice.ru или по телефону 8 (4242) 722 576. Также регистрация будет доступна 23 февраля на месте перед началом соревнований. Главный приз в этом году — снегоболотоход.

«Сахалинский лед 2023» вновь соберет рыболовов-любителей из разных регионов России. Одна из организаторов фестиваля Любовь Стримжа отметила, что настрой у участников очень позитивный, — все готовят костюмы, кричалки, снасти.

Оперативную информацию о фестивале выкладывают в телеграм-канале «Рыбаки Сахалина». Здесь же знакомят с командами, многие из которых — чемпионы прошлых лет, например, «Скромные пескари».

Как сообщает корреспондент Fishnews, на лед выйдут «Крутые перцы», «Пираты Охотского моря», ОТморозки», «Влюбленные в Сахалин», «Молодые караси» и даже «Отчаянные домохозяйки», «ФИШ’К &БезМэнOFF» и многие другие.

Участников ждет бесплатный рыбацкий завтрак, также ожидаются вкусные блины и горячий чай. Кроме того, гости фестиваля смогут поучаствовать в конкурсах и лотерее.

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