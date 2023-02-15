Февральские уловы минтая остаются на подъеме

Дальневосточные рыбаки продолжают успешную работу на промысле минтая и сельди. К середине февраля их вылов на 10% превысил показатели за аналогичный период прошлого года и составил 372,8 тыс. тонн и 62, 5 тыс. тонн соответственно.

По данным отраслевой системы мониторинга, к 14 февраля вылов минтая в Дальневосточном бассейне составил 372,8 тыс. тонн, что на 10% выше уровня 2022 г. Большая часть этого объема добыта в Охотском море — 311,8 тыс. тонн. На промысле тихоокеанской сельди освоено 62,5 тыс. тонн, что также на 10% выше прошлогодних показателей, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Охотском море на добыче минтая и сельди занято 93 судна тралового лова и две плавбазы. Еще пять рыбопромысловых и два приемных судна приступили к лову минтая снюрреводами. Два приемно-обрабатывающих судна и пять судов со снюрреводами работают на промысле донно-пищевых объектов у побережья Западной Камчатки. Периодически до шести судов выходят с Северо-Курильска на промысел донно-пищевых объектов с приловом минтая. Также периодически в Камчатско-Курильской подзоне по прибрежным квотам работают наливные суда со сдачей рыбы в Петропавловск-Камчатский и Крабозаводск.

Безопасность мореплавания в экспедиции обеспечивает буксир «Справедливый». На промысловых советах флоту ежедневно рекомендуется внимательно наблюдать за ледовой обстановкой и работах на открытой палубе.

В районе промысла находится более 40 инспекторов погранслужбы и 16 научных наблюдателей. В составе экспедиции работают 18 транспортных судов, на подходе в район — еще семь транспортов. Столько же судов за отчетный период снялись в порты выгрузки. Флот предупрежден о необходимости более тщательного контроля за выпуском икры минтая.

По информации Росрыболовства, холодильные мощности морских рыбных портов Приморского края загружены на 40%. На подходе в порты находятся 37 судов, которые перевозят более 58,5 тыс. тонн рыбной продукции, в том числе 43 тыс. тонн минтая и около 10 тыс. тонн сельди.

Выгруженная на берег рыбопродукция практически сразу уходит в центральные регионы России, а также в Сибирь и на Урал. Часть минтая оформляется на экспорт в страны АТР.

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