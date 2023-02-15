Регламент по выдаче промысловых разрешений подстроят под цифровизацию

Росрыболовство готовится обновить административный регламент по оформлению разрешений на вылов. Отрасль должна перейти на электронные документы, хотя бумажный формат в ряде случаев тоже сохранится.

Федеральное агентство по рыболовству представило проект приказа о новом административном регламенте. Он должен определить порядок выдачи, приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу в новых законодательных условиях, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что с 1 марта вступят в силу положения закона об электронном рыболовном журнале и электронных разрешениях на вылов. На судах, которые обязательно оснащаются техническими средствами контроля, рыболовный журнал необходимо будет вести в электронном формате, для них же предусматривается обязательное оформление разрешений в электронном виде — с переходным периодом до 1 декабря. В остальных случаях разрешения можно будет получать на бумаге.

Новый регламент будет действовать вместо утвержденного приказом Росрыболовства от 16 октября 2020 г. № 541.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews