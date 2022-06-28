ЭПЖ получил закон

С 1 марта 2023 г. вступят в силу положения закона об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов. При этом в течение девяти месяцев будет действовать переходный период.

Официально опубликован ф едеральный закон от 28 июня 2022 г. № 229 «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он предусматривает правовую основу для использования электронного промыслового журнала и электронных разрешений на вылов.

ЭПЖ применялся на рыбацких судах и ранее, но теперь отрасль перейдет на его обязательное использование, сообщает корреспондент Fishnews.

Для судов, которые обязательно оснащаются техническими средствами контроля, предписано ведение промыслового журнала исключительно в электронной форме. Напомним, что требование о ТСК предусмотрено для самоходных судов с главным двигателем мощностью более 55 кВт и валовой вместимостью свыше 80 тонн — речь идет о флоте для промышленного лова.

Для других судов, для рыболовства без использования флота — в случае с промышленным ловом, организации любительской рыбалки закон оставил возможность вести журнал как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа. Для этих же случаев сохраняется возможность получать разрешение на вылов на бумажном носителе.

Положения об ЭПЖ и электронных разрешениях на вылов вступят в силу с 1 марта 2023 г. При этом до 1 декабря 2023 г. те, для кого предусмотрено ведение журнала в электронном виде, еще могут вести его в бумажном формате.

До декабря будет допускаться и выдача разрешений на добычу на бумажном носителе независимо от формы ведения рыболовного журнала.

Этим же законом установлены особые сроки вступления в силу для изменений правил рыболовства.

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