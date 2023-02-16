Марикультура Приморья прибавила в производстве

Аквакультурные предприятия Приморского края за прошедший год произвели более 62 тыс. тонн продукции, сообщили в региональном правительстве. По сравнению с 2021 г. показатель увеличился на 5,3 тыс. тонн.

Цифры привел руководитель регионального агентства по рыболовству Валерий Корко. По его словам, гребешка вырастили 19,3 тыс. тонн, морской капусты — 26,1 тыс. тонн, трепанга — более 7 тыс. тонн, устриц — 3,5 тыс. тонн, мидий — 2,3 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, сегодня за 114 предприятиями закреплено 329 рыбоводных участков общей площадью 80,2 тыс. га. Для выращивания применяется экстенсивный метод.

«Делаются первые шаги по выращиванию в заводских условиях таких объектов аквакультуры, как морские ежи и мохнаторукий краб», — добавил Валерий Корко.

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