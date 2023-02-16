Бывшего рыбинспектора будут судить за помощь приятелю-браконьеру

На Камчатке утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора рыбоохраны. По версии следствия, он скрыл факт незаконной добычи лосося приятелем.

Бывшему инспектору Северо-Восточного теруправления Росрыболовства инкриминируют преступление, предусмотренное частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, инспектор скрыл от регистрационного учета факт незаконного вылова рыбы жителем Усть-Камчатского района с причинением ущерба на 108 тыс. рублей. Мотивом для «закрытия глаз» стали длительные приятельские отношения.

Браконьер привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ. Мужчину оштрафовали, а также взыскали с него причиненный ущерб.

С бывшего представителя рыбоохраны взяли подписку о невыезде, на его имущество стоимостью 120 тыс. рублей наложен арест. Дело направлено в Усть-Камчатский районный суд.

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