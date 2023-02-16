Ведомствам придется ускорить выпуск приказов

Подготовка и согласование ведомственных нормативно-правовых актов должны происходить проще и быстрее в 2,5 раза — соответствующее постановление утвердило правительство.

Срок согласования ведомственных актов будет занимать 12 рабочих дней вместо 30. Установлен срок подписания протоколов согласительных совещаний по разногласиям — 5 рабочих дней (ранее этот срок был не регламентирован). Это позволит существенно сократить время подготовки нормативных правовых актов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Кроме того, отмечено, что постановление упростило порядок межведомственного согласования, а также уточнило компетенцию органов исполнительной власти по изданию нормативных актов и предмет правовой экспертизы при их государственной регистрации. В частности, установлено положение, что ведомства готовят акты только при наличии соответствующих полномочий. Ожидается, что таким образом будет сокращено количество возвратов нормативных актов при их государственной регистрации.

«Ситуация в экономике потребовала от нас принятия большего количества решений в кратчайшие сроки. Для этого мы синхронизировали работы с парламентом по принятию законов и выпуску соответствующих подзаконных актов. Сейчас законы начинают работать практически сразу после принятия. Меры по повышению эффективности подготовки ведомственных актов, в частности сокращение срока согласования в 2,5 раза, направлены на дальнейшее совершенствование законодательного процесса в интересах наших граждан», — прокомментировал вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

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