Российская рыба и артемия пойдут на рынок Перу

Россия получила право экспорта рыбопродукции и цист артемии в Перу — Национальная служба по рыболовной санитарии республики (SANIPES) одобрила поставки этих товаров из РФ.

«Компетентный орган разрешил импорт в страну товаров 29 российских рыбоперерабатывающих предприятий / судов и одного предприятия по производству цист артемии», — сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Отмечено, что ведомство продолжает работу по расширению перечня стран, в которые может поставляться российская продукция.

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