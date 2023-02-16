Российская рыба и артемия пойдут на рынок Перу
Россия получила право экспорта рыбопродукции и цист артемии в Перу — Национальная служба по рыболовной санитарии республики (SANIPES) одобрила поставки этих товаров из РФ.
«Компетентный орган разрешил импорт в страну товаров 29 российских рыбоперерабатывающих предприятий / судов и одного предприятия по производству цист артемии», — сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
Отмечено, что ведомство продолжает работу по расширению перечня стран, в которые может поставляться российская продукция.
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