«Краскино» будет работать в предстоящие праздники

В Приморском крае автомобильный пункт пропуска «Краскино» на границе с Китаем 23 февраля и 8 марта будет функционировать в обычном режиме. Ранее День защитника Отечества и Международный женский день традиционно были выходными в работе погранперехода.

Решение об объявлении праздничных дней рабочими приняли на заседании координационного совета АПП «Краскино», сообщили Fishnews в пресс-службе Росгранстроя со ссылкой на Владивостокский филиал.

Грузовое направление в пункте пропуска работает ежедневно с 9:00 до 19:00. Пассажирское — ежедневно с 9:00 до 18:00.

Росгранстрой рекомендует участникам ВЭД учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы.

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