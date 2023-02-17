В районе Владивостока подготовили акваторию под мариферму

Рыбоводный участок в Японском море в заливе Петра Великого выставлен на электронный аукцион. Стартовая цена — 2,26 млн рублей, заявки принимаются до 18 марта.

Торги организует Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, участок ПКЯМ-1088 площадью 234,5 га расположен в заливе Петра Великого, восточнее острова Рейнике (административно входит во Владивостокский городской округ).

Аукцион предполагается провести 26 марта на электронной площадке «РТС-тендер». Участок предоставляется на 25 лет на правах обособленного водопользования.

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