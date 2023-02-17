ЕАЭС и Китай договорились упростить движение железнодорожных грузов

Представители Евразийского экономического союза и КНР подписали дорожную карту по практическим мерам активизации торгово-экономического взаимодействия. Документ затрагивает сферы науки, грузоперевозок, ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Церемония подписания прошла в формате видеоконференции под председательством министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева и заместителя министра коммерции КНР Ли Фэя, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Документ включает три раздела: цифровизация транспортных коридоров, диалоги по вопросам внешнеторговой политики, а также проведение совместного научного исследования об эффектах различных сценариев углубления сотрудничества ЕАЭС и КНР.

«Мероприятия первого раздела предполагают поэтапный переход сторон к электронной форме обмена документами при грузовых железнодорожных перевозках с использованием электронно-цифровой подписи. Уверен, что это позволит заметно упростить процедуры торговли и ускорить транспортировку грузов между нашими странами», — отметил Андрей Слепнев.

Кроме того, предусмотрено развитие сотрудничества в таможенной сфере, а также в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Второй раздел дорожной карты ориентирован на формирование устойчивого диалога по вопросам торговой политики. С китайской стороной согласованы следующие направления для обсуждения в течение 2023-2024 гг.: климатическая повестка, стратегии развития внешней торговли ЕАЭС и КНР, международная практика применения мер защиты внутреннего рынка, электронная торговля.

Третий раздел предполагает проведение учеными ЕАЭС и Китая комплексного анализа различных сценариев углубления торгово-экономического сотрудничества.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews