Сельдь сохраняет лидерство в рыбном меню россиян

Сельдь остается одним из самых популярных видов на отечественном рыбном рынке, отмечают аналитики Россельхозбанка. По их данным, 75% потребления приходится на уловы российских рыбаков.

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка изучил ситуацию с производством и потреблением сельди.

По данным аналитиков, на конец 2022 г. было добыто 584 тыс. тонн сельди, что на 9,8% выше уровня 2021 г. По оценке ЦОЭ, объем вылова сельди к 2025 г. может достичь 610 тыс. тонн.

Производство мороженой сельди за январь-ноябрь 2022 г. составило 400 тыс. тонн,

что на 10,8% выше уровня аналогичного периода 2021 г. В 2021 г. российские предприятия выпустили 405 тыс. тонн мороженой сельди, что на 4,2% выше по сравнению с результатами 2020 г. Лидирующий федеральный округ РФ по производству мороженой сельди — Дальневосточный (81,6% производства за период с 2017 по 2021 гг.), на втором месте — Северо-Западный округ (18,3% производства), рассказали Fishnews в пресс-службе РСХБ.

Потребление сельди на российском рынке, по данным аналитиков банка, составляет 370-390 тыс. тонн по сырью в год, что соответствует 2,8-3 кг на душу населения (это 12% от потребления всей рыбной продукции в год). При этом 75% приходится на сельдь, вылавливаемую российскими рыбаками.

«По данным исследовательской компании N-tech, ввиду «острой необходимости» в новогодних салатах продажи сельди ежегодно возрастают в декабре и снижаются в «жаркие» месяцы — в мае, июне и июле. На продажи в декабре приходится 13% годового торгового оборота, тогда как другие месяцы в среднем обеспечивают 7%», — привели данные в пресс-службе банка.

«Сравнивая потребление сельди с некоторыми другими источниками животного белка, можно отметить, что оно почти вдвое превышает потребление таких немассовых видов мяса, как баранина и козлятина, (примерно 1,5 кг) и находится на уровне потребления индейки (примерно 3 кг). Основными плюсами данного продукта является насыщенность белком, содержание большого количества витамина D, витаминов B и микроэлементов — селена, фосфора, йода и других. Качественные и вкусовые характеристики, а также традиции русской кухни определяют популярность сельди», — отметил руководитель центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов.

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