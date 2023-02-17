Участки в Азовском море ждут аквафермеров

В Республике Крым на аукцион выставили три одинаковых участка в Азовском море под индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 20 марта.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, площади участков и начальные цены всех лотов одинаковые — 7,5 га и 84,1 тыс. рублей соответственно.

Аукцион планируется провести 24 марта в Ростове-на-Дону. С победителями заключат договоры на 25 лет на условиях обособленного пользования.

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