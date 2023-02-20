ТСК полностью переведут на «Гонца»

Минсельхоз планирует с 1 марта 2024 г. запретить использование в составе ТСК станций системы «Инмарсат». По расчетам ведомства, за этот период перевести на российское оборудование системы «Гонец» потребуется более тысячи судов.

Проект приказа Минсельхоза, утверждающего новый порядок оснащения судов рыбопромыслового флота техническими средствами контроля (ТСК), размещен для публичного обсуждения на портале regulation.gov.ru. Документ предусматривает запрет с 1 марта 2024 г. использования в составе ТСК оборудования иностранной спутниковой системы связи «Инмарсат». Для передачи данных о положении судна будет разрешено использовать только российскую систему «Гонец», сообщает корреспондент Fishnews.

По информации Минсельхоза, замена оборудования необходима для обеспечения бесперебойной работы рыбопромыслового флота в условиях санкций. Переоснащению ТСК, в состав которых входят судовые земные станции «Гонец», подлежат 1134 судна, подсчитали в ведомстве.

Кроме того, в проекте приказа определен порядок действий региональных центров мониторинга в случае технических сбоев в работе используемых в ТСК систем навигации или связи, которые не позволяют передавать информацию о позиции судна по независящим от судовладельца или капитана причинам.

Публичное обсуждение документа продлится до 14 марта.

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