В Корее прошел международный семинар по борьбе с браконьерством

В Пусане состоялся четвертый семинар по противодействию незаконному рыболовству в рамках проекта Capfish Project. Участие приняли чиновники и специалисты из 22 стран, а также представители международных и неправительственных организаций.

Организаторами мероприятия совместно выступили Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи, Всемирный морской университет (World Maritime University) и Корейский морской институт (Korea Maritime Institute). Семинар состоялся в смешанном формате, пишет информагентство «Ёнхап».

По его данным, министерство финансирует проведение семинаров, направленных на наращивание потенциала для борьбы с ННН-промыслом, с 2021 г.

На нынешнем мероприятии обсуждался вопрос незаконного промысла на маломерных судах, способы построения доверительных отношений между рыбаками и соответствующими правительственными учреждениями, а также применение на практике результатов исследований в области противодействия браконьерству.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Capfish Project — это международный научно-образовательный проект, направленный на наращивание потенциала для внедрения международных инструментов борьбы с ННН-промыслом. Он опирается на опыт, в частности, Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Международной организации труда (МОТ), Международной морской организации (ИМО), подведомственных ООН, а также различных неправительственных организаций и экспертов по всему миру.

В рамках Capfish Project проводятся образовательные семинары, на которых среди специалистов из развивающихся стран распространяется опыт ФАО, МОТ и ИМО, академические и практические знания.

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