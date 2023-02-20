Нелегальные раки принесли «уголовку» вместо дохода

В Астрахани завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. По версии следствия, они приобрели более 540 кг немаркированных живых раков для дальнейшего сбыта.

Мужчинам инкриминируют преступление, предусмотренное пунктом «а» части 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и сбыт товаров без маркировки).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области, в октябре обвиняемые приобрели у неустановленных лиц живых раков общей стоимостью свыше 660 тыс. рублей. Затем товар перевезли в гараж для хранения и дальнейшей реализации.

Отмечено, что преступная деятельность была пресечена сотрудниками регионального следственного комитета и полиции.

Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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