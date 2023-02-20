Для морских навигационных пособий установят правила

Вносятся поправки в федеральный закон «О навигационной деятельности» — там появится понятие морских навигационных пособий, издаваемых для мореплавателей.

Соответствующий закон подписал президент. Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки вступят в силу через 180 дней после официального опубликования.

Морскими навигационными пособиями признаются «официальные издания для мореплавателей, содержащие лоции, описания маяков и огней, извещения мореплавателям, таблицы приливов, и иные документы, необходимые для планирования и отображения (нанесения) на карте маршрута следования судна в предполагаемом рейсе, контроля местоположения судна в течение всего рейса».

Созданием и обновлением морских навигационных пособий будет заниматься Минобороны. Для этого будут использоваться в том числе сведения единой электронной картографической основы, а также пространственных данных и материалов из федерального фонда пространственных данных.

Согласно поправкам, исключительные права на морские навигационные пособия принадлежат РФ, если иное не предусмотрено федеральными законами. Порядок предоставления права на использование этих пособий установит Минобороны.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос» смогут использовать морские навигационные пособия безвозмездно. Остальные юридические и физические лица — за вознаграждение.

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