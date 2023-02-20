Аквакультурному лососю хотят помочь прививками

Федеральный центр охраны здоровья животных Россельхознадзора (ВНИИЗЖ) в 2023 г. планирует зарегистрировать десять новых вакцин. В перечень вошел и препарат для лососевых.

Тему обсудили в ходе визита во ВНИИЗЖ руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. Замдиректор по научно-исследовательской работе центра Илья Чвала отметил, что учреждение активно занимается импортозамещением ветеринарных вакцин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, ученые работают над новыми вакцинами для аквакультурных хозяйств. «В частности, разрабатывается препарат против болезней лососевых рыб», — уточнили в ведомстве.

Также планируется выпустить новые вакцины для птиц, свиней, крупного рогатого скота, собак и кошек.

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