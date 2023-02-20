Калининградских предпринимателей приглашают за «рыбной» господдержкой

Агентство по рыболовству Калининградской области объявило о начале приема заявлений на субсидирование. Средства поддержки планируется выделять для строительства и модернизации объектов рыбопереработки и добывающих судов.

Субсидировать предполагается часть затрат, сообщили Fishnews в пресс-службе агентства. Получателями поддержки могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие инвестпроекты в области рыбопереработки либо являющиеся заказчиками строительства и модернизации промысловых судов.

Соответствующие объявления — для рыбопереработки и для флота — размещены на сайте агентства.

Правовой основой для субсидирования стало постановление правительства Калининградской области от 19 сентября 2022 г. № 509 «Об установлении порядков предоставления государственной поддержки в сфере аквакультуры (рыбоводства), промышленного и прибрежного рыболовства».

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